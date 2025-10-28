Андрей Шевчишин отмечает что спрос украинцев на валюту вырос на 20%.

В течение последней недели октября гривня продолжит постепенное снижение относительно иностранных валют, отметил финансовый аналитик Андрей Шевчинин в заметке на Facebook.

По его словам, наличный курс гривни к доллару будет колебаться на уровне 42,75-42,95 грн/долл. К евро национальная валюта тоже продолжит ослабляться: примерно до отметки 49 грн/евро на межбанке и 49,6 грн/евро по наличному курсу, считает аналитик.

Шевчишин добавляет, что колебания валюты будут зависеть от действий НБУ.

"Это управляемая девальвация под наблюдением Центробанка. То есть наступит момент, когда НБУ скажет - стоп, потому что это уже переходит в панику и девальвация очень быстрая, или это начинает существенно влиять на привлекательность гривни и давит на инфляцию. Но где этот стоп знает только НБУ", - отмечает он.

По словам специалиста, в Украине заметно растет спрос на наличную валюту.

"Спрос вырос на 20%, при этом предложение выросло лишь на 1%. Среднесуточный дефицит наличных операций подскочил до максимума с февраля - 41,7 млн долл. (+71%). Также выросла активность населения по безналичной валюте, спрос растет при неизменности предложения, но профицит сохраняется, хотя он и снизился со среднесуточных 4,1 млн долл. до 2,9 млн долл.", - говорит аналитик.

В свою очередь, Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank, в комментарии УНИАН отмечает, что колебания курса валюты, скорее всего, будут "волнообразными".

"Конец октября вряд ли принесет резкую нестабильность - скорее всего, изменения будут волнообразные. Однако рынок остается чувствительным к новостям и крупным платежным событиям", - отмечает она.

В то же время, по словам банкира, ситуация на валютном рынке будет зависеть от поступления международной помощи.

"Если международная помощь поступит вовремя, гривня может немного укрепиться. Если же немного задержится или появятся неожиданные геополитические проблемы, возможны короткие подъемы курса до заметно более высоких отметок - но это, скорее всего, будут временные импульсы, которые регулятор и рынок попытаются сгладить", - заключает она.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин советует украинцам сейчас покупать доллар, чтобы в 2026 году заработать. По его словам, доход от американской валюты "под матрасом" составит около 8% годовых при курсе 45 гривень за доллар.

В свою очередь глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что сейчас как раз не лучшее время для покупки доллара.

В то же время эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что до 31 октября есть смысл разместить гривневые депозиты.

