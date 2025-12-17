В 'ПриватБанке' подорожал доллар: актуальный курс валют на среду

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,37 грн, а евро - 50,00 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 17 декабря, вырос на 8 копеек и составляет 42,43 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 49,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,83 гривни, а евро - по курсу 48,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 42,37 гривни. Курс евро при оплате картой 17 декабря также не претерпел изменений и составляет 50,00 гривень.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 17 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,18 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,67 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 15 декабря - 49,65 грн).

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 42,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,25 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,91 грн/евро, а курс продажи - 49,70 грн/евро.

