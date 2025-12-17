Продать доллар можно в среднем по курсу 42,00 грн, а евро - 49,37 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 17 декабря, вырос на 5 копеек и составляет 42,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,00 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 6 копеек и составляет 49,99 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,37 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,25 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,91 грн/евро, а курс продажи - 49,70 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 17 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,18 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,67 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 15 декабря - 49,65 грн).

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует вкладывать деньги в банковские металлы, если их доля в инвестиционном портфеле составляет не более 10-15%, потому что это вложения не менее чем на год, а 50-60% портфеля должна составлять валюта, которая легко конвертируется в гривну. В связи с этим он все еще считает покупку наличной валюты и валютных облигаций внутреннего государственного займа лучшей инвестицией.

