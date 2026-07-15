Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 16 июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,07 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 16 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,75 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,07 гривни за один евро, таким образом национальная валюта выросла также на 13 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,72/44,76 грн/долл., а к евро – 51,04/51,08 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 15 июля вырос на 6 копеек и составил 45,05 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,55 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне вырос на 21 копейку и составил 51,62 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,86 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 6 копеек и составил 45,05 гривни за доллар, а курс евро в банке подорожал на 20 копеек и составил 51,60 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

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