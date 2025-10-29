Курс гривни к евро установлен на уровне 48,87 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 30 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,01 гривни за доллар. Таким образом украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

На сайте регулятора отмечается, что по отношению к евро гривня также усилилась. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,87 гривни за один евро, то есть гривня прибавила 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,04/42,07 грн/долл., а евро - 48,96/48,98 грн/евро.

В обменниках Украины средний курс доллара 29 октября составил 42,15 гривни, а продать доллар можно по курсу 42 гривни. В то же время курс евро в обменниках сегодня составлял 49,30 гривни, а курс продажи - 49,12 гривни за единицу иностранной валюты.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 29 октября вырос на 5 копеек и составлял 42,25 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составлял 49,35 гривни за евро. Что касается продажи валюты, то доллар в "ПриватБанке" можно было продать по курсу 41,65 гривни за единицу американской валюты, а евро - по курсу 48,35 гривни за единицу европейской валюты.

