На данный момент, субсидия может быть оформлена даже онлайн.

Во времена высоких цен и тарифов на коммуналку, некоторые категории украинцев нуждаются в субсидии. УНИАН разобрался, как оформляется субсидия на оплату коммунальных услуг.

Субсидия - условия получения и отказа

Начнем с того, кому положена субсидия. Речь идет о людях, чьи затраты на коммуналку превышают 15% их совокупного семейного дохода. Естественно, это высчитывается индивидуально.

Однако, в помощи могут и отказать. Есть и те, кому не положена субсидия:

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людям, которые не платили за услуги более трех месяцев;

имеют квартиру площадью более 130 кв. м.;

владеют домом более 230 кв. м.

Стоит отметить, что хотя субсидия на неотапливаемый период может быть автоматически продолжена, до 1 июля некоторые категории граждан должны повторно подать документы. Это граждане, которые получали выплаты на момент начала полномасштабной войны, проживали на территориях, которые ныне оккупированы или находятся в зоне боевых действий и до сих пор не обращались до переназначения такого вида помощи.

Как оформить субсидию - все возможные варианты

Для этого заявление и все нужные документы необходимо передать в Пенсионный фонд. Это можно сделать через сервисные центры, чиновников местных органов власти, ЦПАУ или отправить по почте на адрес фонда.

В то же время благодаря современным технологиям существует возможность, чтобы оформлена была субсидия через Дию, мобильное приложения или веб-портал ПФУ.

Как оформить субсидию через Дию

Субсидия на коммунальные услуги через Дию оформляется очень легко. Для начала авторизуйтесь на портале. Нужный запрос можно найти, выбрав в меню Услуги раздел пенсии, льготы и помощь.

В заявлении нужно указать адрес, наличие задолженности за коммуналку, на какой вид услуг требуется льгота, личный счет и поставщика.

Также потребуется информация про доходы всех, кто проживает с вами, транспорт, имущество, купленную валюту и депозиты на сумму свыше 100 тысяч гривен. Кроме того, нужно указать наличие и уплату алиментов.

Необходимо выбрать способ получения выплат - на карту или отделение "Укрпочты". Далее остается только загрузить фото нужных документов, поставить электронную подпись и можно отправлять.

Заявление поступит в ПФУ. Если потребуется, то фонд может потребовать дополнительные документы и вы получите оповещение. Саму заявку рассматривают в течение месяца.

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