Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды, доходов домохозяйства и количества человек.

Министерство социальной политики разработало новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц - субсидию на аренду жилья. Как отметили в ведомстве, планируется реализовать нововведение в рамках экспериментального проекта в течение двух лет.

"Особенность субсидии - это то, что ее размер будет учитывать стоимость аренды в определенном регионе или населенном городе страны. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, на Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается", - сообщили в пресс-службе.

По данным Минсоцполитики, цены на жилье в Киеве на 22% (до 8,4 тыс. грн за однокомнатную квартиру) выше средних по стране, в Николаеве и Николаевском регионе - ниже на 30-35% (не превышают 4,5 тыс. грн), а на Закарпатье - выше в 2,5 раза по сравнению со средними по стране (достигая 17 тыс. грн за однокомнатную квартиру). Самые низкие цены в Черниговском, Сумском, Харьковском и Херсонском регионе и составляют в диапазоне от 2,8 тыс. грн до 4,4 тыс. грн за однокомнатную квартиру, в областных центрах в указанных регионах показатель будет немного выше, от 3,2 тыс. грн до 5 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

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Следовательно, субсидия на аренду будет учитывать разницу в стоимости жилья. Кроме того, размер субсидии будет зависеть от количества лиц в составе домохозяйства, которое арендует жилье, а также доходов домохозяйства и его способности оплачивать счета за аренду самостоятельно. Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.

"На первом этапе введение субсидии на аренду планируется для внутренне перемещенных лиц. В дальнейшем этот инструмент поддержки может быть и для других граждан, которые будут нуждаться в такой помощи от государства", - говорится в сообщении.

Сейчас данный проект решения согласовывается в правительстве и с заинтересованными органами власти. В министерстве ожидают, что после утверждения соответствующего решения правительства, уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки для них.

Поддержка ВПЛ - последние новости

В Минсоцполитики разработали изменения в постановление, которые уточняют категории тех внутренне перемещенных лиц, кто имеет право на выплаты. К утвержденному недавно перечню расширили список получателей.

Как ранее сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, с 1 марта в Минсоцполитики будут рассчитывать помощь внутренне-перемещенным лицам с учетом того, насколько семья нуждается в помощи, а также интегрированности человека в экономическое развитие страны. По ее словам, необходимо, чтобы в каждом домохозяйстве хотя бы один внутренне перемещенный член семьи работал или по крайней мере был зарегистрирован в службе занятости.

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