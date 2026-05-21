SpaceX проведет крупнейшее IPO в истории: Илон Маск может стать триллионером

Компания SpaceX подала заявку на первичное размещение акций (IPO), это может сделать ее генерального директора Илона Маска первым в мире триллионером.

Как пишет NBC, вероятно, это будет крупнейшее IPO в истории, превзошедшее дебют нефтяной компании Saudi Aramco, которая в 2020 году привлекла 29,4 миллиарда долларов от инвесторов в ходе своего IPO.

В феврале 2026 года, после слияния с xAI (стартапом Илона Маска в сфере искусственного интеллекта), SpaceX оценивалась в 1,25 триллиона долларов.

Контрольный пакет Илона Маска в компании может стоить более 600 миллиардов долларов. В 2025 году Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов – и это значит, что IPO SpaceX может увеличить еще его совокупное состояние и сделать триллионером.

Согласно документам, акции SpaceX – официально известной как Space Exploration Technologies Corp. – будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером SPCX. Ведущим организатором IPO компании станет банк Goldman Sachs.

После IPO SpaceX заявляет, что Маск будет владеть 85% голосующих акций компании и станет ее генеральным директором, председателем совета директоров и техническим директором.

SpaceX стала первой из тройки гигантов в отрасли искусственного интеллекта, чьи выходы на биржу ожидаются в этом году. Двое других – OpenAI и Anthropic (разработчик чат-бота Claude).

