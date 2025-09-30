Отмечается, что помощь Киеву поможет в развитии технологий, полезных для Евросоюза.

Европейский Союз выделит Украине 2 миллиардов евро на производство дронов. Данное решение должно усилить оборонные возможности Киева и помочь в развитии высоких технологий.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед заседанием Коллегии Еврокомиссии по безопасности в Брюсселе.

"Если мы и дальше считаем, что Украина - это наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет потрачено 2 миллиарда евро", - заявила фон дер Ляйен.

Видео дня

Она указала, что эти деньги должны усилить оборонные возможности Украины, а также помочь в развитии высоких технологий, полезных для Европейского Союза.

"Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС получить пользу от этой технологии", - подытожила глава Еврокомиссии.

Репарационный кредит - главные новости

Евросоюз разрабатывает новый механизм помощи Украине с использованием замороженных российских активов. Речь идет о "репарационном кредите", который будет погашен, когда Украина получит от России репарации за убытки, понесенные во время войны.

Брюссель получил поддержку усилий по передаче замороженных российских государственных активов Украине.

26 сентября Еврокомиссия официально предложила использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины на сумму 140 миллиардов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: