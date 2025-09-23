Разрабатывается механизм передачи Украине замороженных российских активов на Западе.

Европейский Союз разрабатывает новый механизм помощи Украине с использованием замороженных российских активов. Речь идет о "репарационном кредите", который будет погашен, когда Украина получит от России репарации за убытки, понесенные во время полномасштабной войны, пишет Reuters.

Механизм предусматривает замену российских активов облигациями с нулевым купоном, выпущенными Еврокомиссией. Он может быть имплементирован в рамках "коалиции желающих" без привлечения 27 стран блока. Это позволит избежать потенциального вето со стороны венгерского друга Путина - премьера Виктора Орбана.

С момента блокирования операций с Центральным банком и Министерством финансов России в 2022 году, в Европейском Союзе было заморожено российских активов на сумму до 250 миллиардов долларов.

До сих пор ЕС использовал проценты от активов для погашения займа Украине в размере 50 млрд долларов, но сумма генерируемых процентов уменьшается.

Бельгийский депозитарий ценных бумаг Euroclear отчитался, что на 30 июня на его балансе находилось 194 млрд евро (228,4 млрд долл.) российских активов, подпадающих под санкции. Эти активы принесли 2,7 млрд евро процентов в первой половине 2025 года, что меньше, чем 3,4 млрд евро процентов, полученных от 173 млрд российских активов за тот же период 2024 года.

Российский Центробанк ранее подтвердил, что имеет около 300-350 миллиардов долларов активов, замороженных в странах Запада. Большинство из них находится в Европе. Активы были в основном инвестированы в иностранные ценные бумаги, банковские депозиты и ностро-корреспондентские счета.

Риски привлечения российских активов

Часть банкиров предупреждает, что создание прецедента конфискации суверенных активов может подорвать доверие иностранных инвесторов к западным государственным облигациям.

В то же время Бельгия отмечает, что конфискация активов может привести к судебным искам против Euroclear и спровоцировать финансовый кризис. Следует отметить, что Euroclear - один из крупнейших в мире депозитариев ценных бумаг.

В Москве заявили, что будут преследовать любое европейское государство, которое конфискует ее активы. Также российские пропагандисты отмечали, что конфискация активов РФ поставит под угрозу 285 млрд долларов прямых иностранных инвестиций Запада в российскую экономику.

Планы Запада на российские активы

ЕС обсуждает использование замороженных российских активов для займа Киеву. Идея принадлежит главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Великобритания, где хранится около 28 млрд евро замороженных российских активов, также планирует привлечь их для программы "репарационных кредитов", которая будет работать в унисон с программой ЕС.

