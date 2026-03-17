Доллар США растет из-за войны в Иране и дорогих энергоносителей, – Reuters

Доллар США укрепляется на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, которая ухудшает настроения инвесторов и подталкивает их к "безопасным гаваням". С конца февраля, когда разгорелся конфликт на Ближнем Востоке, индекс доллара вырос примерно на 2,5%.
Как пишет Reuters, евро снизился на 0,23% – до 1,1479 доллара, приблизившись к минимуму за более чем семь месяцев. При этом фунт потерял 0,3% – до 1,3279, а японская иена ослабла до 159,40 за доллар.
Боевые действия продолжаются третью неделю, а стратегический Ормузский пролив в значительной степени остается заблокированным. Отказ союзников США помочь восстановить судоходство подтолкнул цены на нефть и усилил опасения по поводу инфляции.
Рост нефтяных котировок заставил инвесторов пересмотреть ожидания относительно процентных ставок в мире: рынки снизили ставки на быстрое смягчение политики, что дополнительно поддержало доллар.
На этом фоне австралийский доллар оставался волатильным. В центробанке Австралии, который повысил свою учетную ставку на 25 базисных пунктов до 4,1%, предупредили о "существенном риске" того, что инфляция будет оставаться выше целевого показателя дольше, чем предполагалось ранее, а неопределенность на Ближнем Востоке может усилить глобальную и внутреннюю инфляцию.
В то же время японская иена ослабла до 159,40 за доллар, а в целом в марте упала более чем на 2%. Старший стратег по ставкам в TD Securities Прашант Ньюнаха отметил, что, хотя резкий рост цен на нефть способствует увеличению спроса на доллар США, иена испытывает давление из-за того, что высокие цены на нефть и значительная зависимость Японии от импорта энергоносителей рискуют разжечь инфляцию и значительно ухудшить ее торговый баланс.
На этой неделе состоится серия заседаний ведущих центробанков, включая ФРС США, Банк Англии и ЕЦБ. Ожидается, что ставки останутся без изменений, однако ключевыми для рынков станут сигналы о влиянии войны на инфляцию и экономику.
Доллар выиграл от спроса на безопасные активы на фоне того, как война США и Израиля против Ирана перекинулась на соседние страны. Так, в начале марта евро и иена упали. Расширение конфликта на Ближнем Востоке сосредоточило внимание инвесторов на странах, зависимых от импорта энергоносителей, и на том, как их центробанки будут реагировать на инфляционные риски.
На прошлой неделе доллар поднялся до максимального уровня за более чем три месяца, что сделало золото дороже для владельцев других валют.