Доллар резко подорожал: курс валют в банках и обменниках на 9 июня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,35 грн, а евро – 51,10 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 9 июня, вырос на 31 копейку и составляет 44,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,35 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 51,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,10 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,40 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,85 грн/евро, а курс продажи – 51,65 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 9 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,51 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 15 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 5 июня – 44,38 грн/долл.).

По отношению к евро гривня укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,35 гривни за один евро, то есть украинская валюта выросла на 29 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что курс доллара в Украине на этой неделе может продолжить рост на фоне укрепления американской валюты на мировых рынках, тогда как евро рискует оказаться под давлением после резкого падения по отношению к доллару. По базовому сценарию, наличный доллар будет находиться в пределах 44,25–44,75 грн, а наличный евро – 51,25–51,75 грн.

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