Выход коснется депозитных счетов, инвестиций, кредитов и карточек физических лиц и коммерческих банков.

Корпорация Citigroup начиная с этого квартала закрывает свои банковские операции с частными лицами и другими коммерческими банками в России.

Как сообщает Reuters, банк ожидает, что в результате этого в течение следующих 18 месяцев будет выплачено около 170 млн долларов.

Выход коснется депозитных счетов, инвестиций, кредитов и карт.

Закрытие коснется около 2300 из 3000 сотрудников Ситибанк в России в 15 отделениях, сообщили в банке.

Citigroup отметила, что по состоянию на 30 июня ее капитал в России составлял 8,4 миллиарда долларов.

"В течение последних нескольких месяцев мы исследовали несколько стратегических вариантов продажи этих бизнесов. Очевидно, что путь остановки имеет наибольший смысл, учитывая много осложняющих факторов вокруг", - заявила исполнительный директор Citi Тити Коул.

Таким образом американский банк с наибольшим присутствием в России присоединяется к другим крупным игрокам с Уолл-стрит, которые также закрыли или объявили о планах закрыть сделки в РФ из-за санкций, введенных западными странами за полномасштабное вторжение Москвы в Украину.

Citibank - один из крупнейших банков США со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Основан в 1812 году как City Bank of New York, затем First National City Bank of New York. Сейчас Citibank входит в холдинг Citigroup. Citibank имеет дочерние банки и представительства в более чем 100 странах мира (в том числе в Украине) и входит в десятку крупнейших банков мира по рейтингу британского журнала The Banker.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка россиян захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления в апреле доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы.

