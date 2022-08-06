Такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для Турции, заявил лидер страны.

Пять турецких банков вводят российскую платежную систему "Мир".

Об этом после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Bloomberg.

Об адаптации турецких банков к российской платежной системе Эрдоган и Путин договорились во время переговоров в Сочи 5 августа. На этой части переговоров присутствовали руководители центробанков.

Турецкий лидер заявил, что такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для Турции.

Как сообщал УНИАН, Эрдоган и Путин встретились вчера, 5 августа. По сообщению россиян, президент Турции согласился частично платить за российский газ в рублях.

Впоследствии Эрдоган заявил, что вновь предложил главе Кремля Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, сейчас важна эффективная реализация плана и превращение позитивной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле.

После переговоров первый помощник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что мир "не может положить конец войне в Украине, игнорируя Россию".

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