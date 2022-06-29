Президент РФ утверждает, что цели войны России против Украины не изменились.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утверждает, что войска его страны "достигают своих целей" в ходе войны в Украине.

Глава РФ утверждал, что цели противостояния не изменились, но тактика может быть разной, пишет "РИА Новости".

Путин также назвал якобы "конечную цель" России в войне с Украиной.

"Конечная цель спецоперации - защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России", - цитирует агентство его слова.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Американская разведка предупреждала о том, что РФ планирует вторгнуться в нашу страну.

Власти РФ даже не объявили украинскому государству войну, а назвали действия своих сил "спецоперацией" для "демилитаризации" и "денацификации" нашей страны.