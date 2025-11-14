Биткойн потерял 20% стоимости за полтора месяца на общую сумму более 450 миллиардов долларов.

Биткойн упал еще на 3,9%, до 97 956 долларов за койн, усилив спад, который с начала октября уничтожил более 450 миллиардов долларов стоимости криптовалюты. Об этом сообщает Bloomberg.

Резкое падение началось в прошлом месяце, когда почти 19 миллиардов долларов крипто-кредитного плеча (заемные средства, которые биржа предоставляет трейдерам) было ликвидировано за один день - удар, который изменил настроения в отношении цифровых активов.

Аналитики утверждают, что криптовалютный рынок вошел в подтвержденный медвежий режим (длительный период на финансовом рынке, во время которого цены на активы испытывают значительное и непрерывное падение, как правило, на 20% или более).

Среди признаков медвежьего рынка называют ослабление вливаний со стороны биржевых фондов, продажи со стороны долгосрочных инвесторов и слабую активность обычных покупателей.

Спад происходит на фоне восстановления волатильности на мировых рынках. Кратковременный рост акций США в начале этой недели, вызванный ожиданиями завершения правительственного шатдауна, прекратился.

Из-за задержки ключевых экономических отчетов трейдеры пересматривают оценку того, снизит ли Федеральная резервная система ставки в ближайшей перспективе, что создает новое давление на крипто- и технологические акции.

Впрочем Bloomberg отмечает, что биткойн остается примерно на 5% выше показателей, которые были в начале года. С момента президентских выборов в США 2024 года он вырос более чем на 40%. Но этот импульс резко замедлился.

Однако дальнейшее снижение криптовалюты сложно прогнозировать. Медвежьи рынки лета 2024 года и начала 2025 года привели к убыткам от 30% до 40%. Сейчас биткойн упал более чем на 20% от своего максимума 2025 года, и пока демонстрирует мало признаков устойчивого восстановления.

По данным криптобиржи Binance, по состоянию на 15:37 биткоин торговался на уровне 95 028,19 доллара за монету.

Падение цены на биткоин: динамика и причины

На минувшей неделе стоимость биткойна впервые с июня опустилась ниже отметки в 100 тысяч долларов. Падение объясняли постоянными продажами на спотовом рынке. По прогнозам, оно может продлиться до весны следующего года.

Обвал на рынке крипты произошел 10 октября вследствие заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин для Китая и усилении контроля за экспортом программного обеспечения.

