Биткоин ушел в крутое пике: до какой отметки может упасть криптовалюта

Биткойн снова рухнул. Криптовалюта упала на 7,4% и впервые с июня опустилась ниже отметки в 100 000 долларов, что более чем на 20% ниже рекорда, достигнутого месяц назад.

Издание Bloomberg пишет, что в отличие от каскадных обвалов, которые вызвали октябрьский крах, нынешнее падение вызвано постоянными продажами на спотовом рынке. Это знаменует собой отход от модели, к которой криптовалютные трейдеры привыкли в последнее время.

По словам главы 10x Research Маркуса Тилена, за последний месяц долгосрочные держатели биткойнов продали около 400 000 монет, что привело к ликвидации около 45 миллиардов долларов и нарушило баланс рынка.

"За последний месяц было реактивировано более 319 000 биткойнов, в основном из монет, которые хранились от шести до двенадцати месяцев, что свидетельствует о фиксации прибыли с середины июля", — сказал Ветле Лунде, руководитель отдела исследований K33.

Если октябрьский обвал был связан с вынужденной продажей, то текущее падение может отражать нечто более трезвое - утрату уверенности. По словам Тилена, растущий дисбаланс между долгосрочными держателями, избавляющимися от биткойнов, и новыми покупателями, вступающими в игру, начинает формировать направление рынка, а не только настроения.

В начале этого года Тилен отметил, что "мегакиты" - организации, владеющие от 1000 до 10 000 биткойнов - начали сбрасывать большие объемы. При этом он указал, что после краха 10 октября общий спрос на криптовалюту ослаб. В целом, накопление со стороны участников, владеющих от 100 до 1000 биткойнов, резко сократилось.

Глядя в будущее, Тилен предупреждает, что падение может продлиться до следующей весны. Он не предсказывает катастрофического падения, но видит возможность дальнейшего снижения.

"Я не верю в цикличность, но я предполагаю, что мы как бы консолидируемся и, возможно, опустимся еще немного ниже. 85 000 долларов - это мой максимальный целевой уровень падения", - сказал Тилен.

По данным биржи Binance, по состоянию на 9:40 5 октября один биткоин торговался на уровне 101679,38 доллара. Таким образом, в Украине криптовалюта стоит 4 289 437,55 гривни за монету.

Биткойн достиг рекордного уровня в 126 251 доллар 6 октября. 10 октября 2025 года рынок криптовалют пережил один из самых масштабных обвалов, к которому привели заявление президента США Дональда Трампа о введении дополнительной пошлины в размере 100% на товары из Китая и ужесточения контроля за экспортом программного обеспечения.

Общие потери превысили 7,4 миллиарда долларов. Спустя пару дней большинство основных криптовалют начали восстанавливать свои позиции.

13 октября утром в Лондоне биткоин торговался по цене около 115 000 долларов, после того как 10 октября в США его курс опустился ниже 105 000 долларов.

