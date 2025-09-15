Доходы и расходы госбюджета превысят нынешние показатели более чем на 400 млрд гривень.

Правительство приняло проект государственного бюджета Украины на 2026 год и передало его на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, расходы госбюджета предусмотрены на уровне 4,8 трлн гривень (что на 415 млрд гривень больше нынешних), доходы – 2 трлн 826 млрд грн (+ 446,8 млрд грн). Дефицит бюджета прогнозируется на уровне до 18,4% от ВВП, что на 3,9 процентных пункта меньше показателя 2025 года. Потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн.

"Главный приоритет бюджета – безопасность и оборона, наша социальная устойчивость. Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на Силы Обороны – денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов", – отметила Свириденко.

Видео дня

На оборону планируется направить 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), что на 168,6 млрд грн больше, чем в этом году. На производство оружия предусмотрено не менее 44,3 млрд грн (на украинские боеприпасы, ракеты, противоракетную оборону, авиационную и бронетанковую технику).

На образование предусмотрено 265,4 млрд грн. Поддержка этой сферы включает в себя повышение средней зарплаты педагогических работников на 50% двумя этапами (30% с 1 января, 20% с 1 сентября 2026 года), бесплатное питание для 4,4 млн школьников 1-11 классов по всей стране с 1 октября 2026 года и повышение размера стипендий вдвое для более 163 тысяч студентов.

На науку направят 19,9 млрд грн. В частности предусмотрено финансирование для поддержки проектов молодых ученых и поддержки лучших научных учреждений, создание центров оборонных исследований, выполнение разработок по заказу бизнеса.

На здравоохранение должны выделить 258 млрд грн, планируется увеличение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи (повышение до 35 тыс. грн), а также медикам прифронтовых регионов. Предусмотрено и финансирование бесплатных лекарств для граждан (в частности для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и т.д.) и программы "Чекап 40+", на которую выделят 10 млрд грн на прохождение комплексного скрининга здоровья для граждан в возрасте от 40 лет.

Пенсионное обеспечение в следующем году составляет 1 трлн 27 млрд грн, предусмотрена индексация пенсий.

На социальную сферу направят 467,1 млрд грн – это, в том числе, помощь ВПО, поддержка лиц с инвалидностью и протезирование, "єЯсла", "Пакунок школяра". Также 24,5 млрд грн предусмотрено на новое направление – финансирование мероприятий по поддержке демографического развития, включая дородовую поддержку, единовременные выплаты при рождении ребенка и помощь по уходу за ребенком до 1 года.

На реализацию ветеранской политики планируется предоставить 17,9 млрд, дополнительно 0,8 млрд грн на стоматологию для ветеранов.

41,5 млрд грн предусмотрено на поддержку бизнеса, в частности, такие программы, как доступные кредиты "5-7-9%", "єОселя", индустриальные парки, продолжение поддержки программы Brave1 для разработчиков оборонных технологий.

Для агропромышленного комплекса планируется выделить 13,1 млрд грн, на сферу культуры – 4,7 млрд грн. На публичные инвестиции для восстановления и модернизации Украины предусмотрено 45,9 млрд грн.

Бюджет на 2026 год

Потребности обороны Украины на следующий год составляют не менее 120 миллиардов долларов. В этом году один день войны стоит украинскому бюджету 172 млн долларов против 140 млн в прошлом году, сообщила председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство подготовило два сценария по размеру военных расходов, которые учитывают как прекращение огня со следующего года, так и продолжение боевых действий. По базовому сценарию в условиях прекращения огня в 2026 году, оборонные расходы на следующий год составят 1,817 трлн гривень, а при продолжении высокой интенсивности военных действий расходы на сектор безопасности и обороны составят 2,6 трлн гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: