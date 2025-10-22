Комитет рекомендовал правительству рассмотреть возможность увеличения зарплат учителям и преподавателям вузов.

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект государственного бюджета на 2026 год.

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение поддержали 256 депутатов.

Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа во время выступления в зале парламента накануне сообщила, что народные депутаты подали рекордное за последние 19 лет количество правок к проекту бюджета - 3339.

"По предварительной оценке, для учета поданных поправок необходимо в целом дополнительные 7 трлн гривень - это еще полтора бюджета на следующий год. Многие предложения не соответствуют регламентным требованиям. В результате заседаний бюджетного комитета мы предложили учесть 63 предложения", - сказала она.

Следует отметить, что из этих 63 рекомендованных правок нардепы отклонили 16. В частности, были отвергнуты правки о выделении дополнительных средств на вакцины для животных, Украинский гидрометеорологический центр, централизованную закупочную организацию Агентства восстановления, гранты для строительства овощехранилищ и т.д. Также депутаты не проголосовали за перенаправление средств политических партий на обеспечение ВСУ.

Пидласа указала, что профильный комитет предлагает правительству ко второму чтению рассмотреть возможность увеличить расходы на оборону, в частности, на оружие для ВСУ, на обеспечение подразделения "Альфа" СБУ и Службы внешней разведки.

Также предлагается рассмотреть возможность повысить зарплаты учителям учреждений среднего образования и преподавателям вузов. Эти рекомендации бюджетного комитета поддержали депутаты.

"В сфере образования комитет поручил правительству разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы, чтобы учителя реально почувствовали повышение зарплат на 50%, а также повысить с 1 января 2026 года уровень оплаты труда преподавателей высших учебных заведений", - сказала Пидласа.

Кроме этого, по ее словам, бюджетный комитет предложил поручить правительству предусмотреть дополнительные средства на закупку лекарств для больных редкими заболеваниями к тем 15 млрд грн, которые уже заложены в проекте.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что бюджет на 2026 год "у нас непростой".

"Мы сейчас активно ведем переговоры с партнерами для того, чтобы найти источник финансирования бюджета. Поэтому просьба к нардепам с пониманием отнестись к тому, что за предложением увеличить какие-то расходы должно следовать предложение источника, за счет которого их можно профинансировать", - сказал министр.

Марченко добавил, что сектор безопасности и обороны остается основным приоритетом, и эти расходы будут обеспечены в полном объеме.

"Мы думаем, что эти расходы являются основой бюджета и будут финансироваться ритмично, а не как в течение всех лет войны", - подчеркнул глава Минфина.

Бюджет-2026 - последние новости

15 сентября правительство приняло проект государственного бюджета Украины на 2026 годи передало его на рассмотрение Верховной Рады.

Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 4,8 трлн гривень, доходы - 2 трлн 826 млрд грн. Потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн. На оборону планируется направить 2,8 трлн грн, что на 168,6 млрд грн больше, чем в этом году.

