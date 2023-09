Клиенты банка предупреждены о том, что до конца 2023 года планируется закончить демонтаж всех банкоматов.

На фоне массовых антироссийских санкций, веденных в связи с вторжением РФ в Украину, Citibank объявил о начале сворачивания банкоматной сети на территории агресора.

Как сообщает российский "Интерфакс", клиенты банка предупреждены о том, что до конца 2023 года планируется закончить демонтаж всех банкоматов.

"Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ Citibank. Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года", - сообщил банк.

Видео дня

Citibank и война в Украине

Citibank является российской "дочкой" одного из крупнейших банков Уолл-стрит Citigroup Inc. Основан в 1812 году как City Bank of New York, затем First National City Bank of New York. Сейчас Citibank входит в холдинг Citigroup. Citibank входит в десятку крупнейших банков мира по рейтингу британского журнала The Banker.

25 августа 2022 года американский Citibank заявил о том, что прекращает операции в России. Сообщалось, что выход коснется депозитных счетов, инвестиций, кредитов и карточек физических лиц и коммерческих банков.

Сообщалось, что закрытие коснется около 2300 из 3000 сотрудников Citibank в России в 15 отделениях. Citigroup отмечала, что по состоянию на 30 июня ее капитал в России составлял 8,4 миллиарда долларов.

Таким образом американский банк с наибольшим присутствием в России присоединялся к другим крупным игрокам с Уолл-стрит, которые также закрыли или объявили о планах закрыть сделки в РФ из-за санкций, введенных западными странами за полномасштабное вторжение Москвы в Украину.

