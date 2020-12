Кроме этого, НКЦБФР допустила к обращению в Украине инвестпаи инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust SM.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции шести американских технологических компаний: Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc., а также Advanced Micro Devices, Inc.

Об этом свидетельствуют результаты вчерашнего заседании комиссии, опубликованные на ее сайте.

Кроме этого, НКЦБФР допустила к обращению в Украине инвестпаи инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust SM.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) с 1 июля начала выполнять функции регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов, управлением имуществом при строительстве жилья и операциями с недвижимостью.

Автор: Павел Степанец