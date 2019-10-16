Президент подписал закон о ликвидации Нацкомфинуслуг: кому перейдут функции комиссии

Функции Нацкомфинуслуг разделят Нацбанк и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании функций государственного регулирования рынков финансовых услуг («сплит»), предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг и разделение ее функций между Национальным банком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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Как сообщается на сайте Верховной Рады, закон подписан сегодня, 16 октября.

Согласно закону, надзор и регуляция рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдут к НБУ, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.

По информации НБУ, он получит полномочия по регулированию небанковского финансового сектора с 1 июля 2020 года. В частности, под надзор НБУ перейдут порядка 1900 финучреждений.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в июле 2016 года приняла в первом чтении законопроект о консолидации госрегулирования рынков финансовых услуг («сплит»). Закон был принят в целом лишь спустя 3 года, уже новым составом парламента.