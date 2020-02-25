Сегодня в обращении появятся новые 200 гривень (фото)

Дизайн новой банкноты практически идентичный дизайну банкноты образца 2007 года.

Национальный банк Украины сегодня, 25 февраля, вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривень образца 2019 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, дизайн новой банкноты практически идентичный дизайну банкноты аналогичного номинала образца 2007 года.

Так, на лицевой стороне банкноты изображен портрет Леси Украинки, на обратной – въездная башня Луцкого замка.

Размер банкноты - 75 на 148 мм.

Справка УНИАН. В настоящее время законными средствами платежа в Украине являются купюры национальной валюты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1 тысяча гривень, монеты номиналом 10, 25, 50 копеек, а также 1, 2 и 5 гривень.