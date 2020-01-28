В Украине в 2019 году стало больше наличных денег в обращении

В НБУ отметили, что рост объема наличности в течение года обусловлен потребностями растущей экономики в средствах расчета.

По состоянию на 1 января 2020 года в наличном обращении в Украине находилась наличность на общую сумму 425 миллиардов гривень, что на 6,2% больше показателя годом ранее.

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Как сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook, в том числе монеты на 2,6 миллиарда гривень и банкноты на 422,3 миллиарда гривень.

В НБУ отметили, что рост объема наличности в течение года обусловлен потребностями растущей экономики в средствах расчета, при этом спрос на наличные сдерживался дальнейшим развитием безналичных платежей. Так, средний уровень наличности в экономике снизился с 9,5% в 2018 до 8,9% в 2019 году.

Отмечается, что на начало года среднее количество банкнот на одного украинца составило 70 штук, монет - 182 штуки.

Наибольшее количество банкнот приходится на номинал в 200 гривен и разменные монеты в 10 копеек - 23,4% и 28,9%, соответственно.

В то же время, в наличном обращении уже почти 4 миллиона штук банкнот наивысшего номинала в 1 тысячу гривень, введенных в обращение с 25 октября 2019 года.

Как сообщал УНИАН, количество поддельных банкнот национальной валюты в Украине в 2019 году выросло до 2,9 штуки на 1 миллион настоящих купюр с 2,5 штуки в 2018 году, но показатель остается стабильно низким.

В странах Евросоюза в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 штук поддельных банкнот евро.