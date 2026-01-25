В США считают, что только их гарантии безопасности действительно нужны Украине, - Politico

В ходе трехсторонних переговоров Украины, России и США в Абу-Даби о прекращении огня обсуждались экономические и военные вопросы, а также вопрос о том, какая часть украинской территории останется под контролем России после войны. Как пишет Politico, при этом одним из главных камней преткновения в переговорах стали западные гарантии безопасности для Украины в любом послевоенном сценарии.
Один из чиновников США в комментарии изданию подчеркнул, что наиболее важны американские гарантии безопасности.
"Усилия Коалиции желающих хороши. У них было несколько вертолетов, несколько военнослужащих и несколько гарантий тут и там, но если вы поговорите с украинцами, то поймете, что на самом деле важны именно американские гарантии безопасности", - заявил он.
Американские чиновники также заявили, что большая часть переговоров на этой неделе была посвящена экономике, а также тому, кто контролирует Запорожскую атомную электростанцию Украины, которая оккупирована российскими войсками.
"Обе стороны начинают представлять, что они могут получить от мира, например, план процветания для Украины, некоторые возможности для России заключать деловые сделки с Соединенными Штатами Америки", – сказал второй чиновник.
Он также подчеркнул, что "сейчас между Европой и Россией нет большого доверия".
"Но мы хотим создать основу, которая положит начало новой парадигме, которая позволит начать укреплять доверие, демонстрируя реальную деэскалацию", - подчеркнул он.
Переговоры в Абу-Даби - последние новости
Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф оценил как "очень конструктивные" трехсторонние переговоры Украины, России и Соединенных Штатов Америки, которые состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее Axios писало, что по мнению чиновников США, после переговоров появилась реальная возможность для личной встречи Зеленского с Путиным.