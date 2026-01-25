В США считают, что только их гарантии безопасности действительно нужны Украине, - Politico

Чиновники США отметили, что "сейчас между Европой и Россией нет большого доверия".

В ходе трехсторонних переговоров Украины, России и США в Абу-Даби о прекращении огня обсуждались экономические и военные вопросы, а также вопрос о том, какая часть украинской территории останется под контролем России после войны. Как пишет Politico, при этом одним из главных камней преткновения в переговорах стали западные гарантии безопасности для Украины в любом послевоенном сценарии.

Один из чиновников США в комментарии изданию подчеркнул, что наиболее важны американские гарантии безопасности.

"Усилия Коалиции желающих хороши. У них было несколько вертолетов, несколько военнослужащих и несколько гарантий тут и там, но если вы поговорите с украинцами, то поймете, что на самом деле важны именно американские гарантии безопасности", - заявил он.

Американские чиновники также заявили, что большая часть переговоров на этой неделе была посвящена экономике, а также тому, кто контролирует Запорожскую атомную электростанцию ​​Украины, которая оккупирована российскими войсками.

"Обе стороны начинают представлять, что они могут получить от мира, например, план процветания для Украины, некоторые возможности для России заключать деловые сделки с Соединенными Штатами Америки", – сказал второй чиновник.

Он также подчеркнул, что "сейчас между Европой и Россией нет большого доверия".

"Но мы хотим создать основу, которая положит начало новой парадигме, которая позволит начать укреплять доверие, демонстрируя реальную деэскалацию", - подчеркнул он.

Переговоры в Абу-Даби - последние новости

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф оценил как "очень конструктивные" трехсторонние переговоры Украины, России и Соединенных Штатов Америки, которые состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее Axios писало, что по мнению чиновников США, после переговоров появилась реальная возможность для личной встречи Зеленского с Путиным.

