Решительные нефтяные 'санкции': 'Нептуны' добрались до Новороссийска

Ночной удар по Новороссийску стал первым официально подтвержденным случаем применения Вооруженными силами Украины модифицированных ракет "Нептун" с дальностью более 400 километров. Объектом удара стал перевалочный комплекс "Шесхарис" в порту Новороссийск - крупнейший элемент черноморской экспортной инфраструктуры России.

По оценкам отраслевых источников, через Новороссийск в октябре текущего года было отгружено 3,22 млн тонн сырой нефти. В среднем, "Шесхарис" грузит 35-40 крупных танкеров ежемесячно. И сейчас через "Шесхарис" проходит значительная часть трубопроводных потоков "Транснефти", в том числе ветки Тихорецк - Новороссийск и Кропоткин - Новороссийск.

В терминале расположены десятки резервуаров и более 90 километров технологических трубопроводов, способных работать с нагрузкой более 1 млн баррелей в сутки. Глубина Цемесской бухты делает Новороссийск уникальным: он может принимать танкеры дедвейтом до 250 тысяч тонн с осадкой 18-19 метров. Другие черноморские порты РФ, в частности Туапсе или Кавказ, не могут принимать суда такого класса, поэтому Новороссийск - один из трех крупнейших экспортных хабов РФ наряду с Приморском и Усть-Лугой.

Оператором "Шесхариса" является структура "Транснефти", а значительная часть грузопотоков формируются "Роснефтью".

Следовательно, логистически порт критически зависит от бесперебойной работы трубопроводной системы, которая не имеет полноценных дублеров в этом регионе.

Важно обратить внимание и на геополитический аспект: инфраструктура Новороссийска используется не только Россией. Позади терминала расположен отдельный комплекс Caspian Pipeline Consortium (CPC), который обслуживает Казахстан. Около 80% казахстанского экспорта нефти идет через эту систему в Новороссийск. В последние годы Казахстан активно пытается диверсифицировать маршруты - через Баку, Тбилиси, турецкий Джейхан и каспийские порты - но зависимость от Новороссийска, к сожалению, остается.

Последствия украинских ударов уже заметны: "Транснефть" была вынуждена временно остановить прокачку нефти на порт, что косвенно подтверждает серьезность повреждений. Итак, речь о сиюминутных экономических потерях.

Сколько Россия в целом теряет в деньгах? Если считаем, что терминал обрабатывает до 1 миллиона баррелей в сутки, то каждые сутки простоя стоят около $60 млн долларов недополученного экспорта. За неделю это может накопиться до 350-400 млн долларов (в зависимости от темпов ремонта, графов танкеров и очередей на погрузку).

На поражение сразу отреагировали и рынки (хотя здесь вряд ли есть влияние только одного фактора - возможно, здесь работает и реакция на вероятную атаку США на Венесуэлу). Впрочем, цены на Brent выросли на 1,97 процента, а на американскую WTI - на 2,13 процента. Аналитики UBS и Sparta Commodities отметили, что риски устойчивого нарушения поставок нефти растут, поскольку атаки на Новороссийск повторяются уже несколько месяцев, а порт работает "на грани перегрузки".

Однако вряд ли этот рост цен будет устойчивым. Рынки реагируют на неопределенность относительно стабильности экспорта из Черного моря. Но в расчет надо брать и рост производства нефти в мире.

В любом случае этот ракетный удар подчеркивает нестабильность Новороссийска для тех покупателей, которые не присоединились к санкциям против России.

Ведь если моральных аргументов о недопустимости финансирования российской агрессии недостаточно, то добавляются логистические. Заказанная индийцами и турками нефть может просто не прийти. И задуматься о других источниках логично, если не по этическим, то по прагматическим соображениям.

Максим Гардус, специалист по коммуникациям Razom We Stand