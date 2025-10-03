По словам Геннадия Рябцева, после предыдущих российских атак газодобыча восстанавливалась быстро.

Россия осуществила наиболее масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру НАК "Нафтогаз Украины", сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.

По его словам, пострадали газодобывающие объекты в Харьковской и Полтавской областях.

"Это был комбинированный удар, в котором применены 35 ракет, в том числе существенное количество баллистических и 60 дронов. Часть удалось сбить. К сожалению, не все", - отметил Корецкий.

Глава госкомпании добавил, что в результате этой атаки, значительная часть объектов газодобычи повреждена, и некоторые разрушения критические.

"Специалисты компании вместе с ГСЧС Украины и другими службами работают на месте. Продолжается ликвидация последствий удара", - отметил Корецкий.

Комментируя очередной удар РФ по объектам газодобычи, энергетический эксперт Геннадий Рябцев обратил внимание на необходимость защиты объектов критической газовой инфраструктуры, что позволит уменьшить объемы импорта "голубого топлива".

"Чем быстрее эта защита (объектов газодобычи, - УНИАН) будет реализована, тем оптимистичнее будет выглядеть прогноз (хватит ли объемов импорта газа, - УНИАН)", - отметил эксперт в комментарии УНИАН.

Рябцев добавил, что после предыдущих российских атак газодобычу удавалось восстановить в течение недели.

Атаки РФ на газовую инфраструктуру Украины - последние новости

Россия продолжает систематически атаковать газовую инфраструктуру Украины. 22 июля председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил о массированной дроновую атаку по украинской газовой инфраструктуре.

По оценкам энергетического эксперта Александра Харченко, Украина потеряла не менее 500 миллионов кубометров газа собственной добычи из-за российских атак. Из-за атак РФ Украина была вынуждена увеличить импорт "голубого топлива".

По состоянию на 18 сентября Украине для того, чтобы пережить зиму, нужно купить газа на 1 миллиард долларов.

