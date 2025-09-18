Российские атаки на объекты по добыче и хранению газа продолжаются.

Украина нуждается дополнительно в газе на сумму до 1 миллиарда долларов, чтобы пройти четвертый отопительный сезон с момента полномасштабного вторжения России. Сейчас запасы "голубого топлива" составляют 80-90% от целевого показателя. Об этом говорится в материале Reuters.

Украина уже накопила в подземных хранилищах около 11 млрд кубометров газа, что составляет более 80% от целевого показателя правительства в 13,2 млрд куб. м, сообщает член наблюдательного совета государственного оператора энергосетей "Укрэнерго" Юрий Бойко. Некоторые аналитики повышают оценку накопленного топлива до 12 млрд куб. м, или 90% от нужного уровня.

Таким образом, от 1 до 2 млрд кубометров придется обеспечить за счет внутреннего производства или импорта из других европейских стран. По расчетам Reuters, это будет стоить от 500 млн до 1 млрд долларов.

В прошлом году Украина заготовила 12,8 млрд кубометров газа на зимний период. Этого оказалось мало после того, как российские атаки повредили инфраструктуру и поставили страну на грань газового дефицита, говорят эксперты.

Дальнейшие атаки агрессора на производственные или инфраструктурные объекты могут заставить Киев пересмотреть свои цели. Прошлой зимой в некоторых районах отключения электроэнергии продолжались до 18 часов в сутки.

Главным образом Украина импортирует газ из Венгрии, при этом растут также поставки через Польшу. Существующие интерконнекторы позволяют импортировать более 60 млн кубометров в сутки - этого более чем достаточно для покрытия ежедневного спроса в случае острой необходимости, отмечает издание.

Украина также планирует импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из США через Германию, Грецию, Литву и Польшу.

Украина имеет крупнейшие в Европе подземные хранилища газа вместимостью 30 млрд кубометров. Россия провела последние два года, непрерывно атакуя украинскую энергетическую инфраструктуру, что резко сократило внутреннее производство газа и электроэнергии.

Атаки России на энергетику Украины - последние новости

Москва своими ударами по объектам энергетики пытается повторить осенью-зимой ситуацию с отключениями света, которую Украина уже проходила ранее, подчеркивает авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Так, недавно Трипольская тепловая электрическая станция была поражена 19 "шахедами" российских оккупантов. Нардеп Сергей Нагорняк отметил, что это попадание свело на нет восстановительные работы, которые продолжались на станции в течение всего года.

