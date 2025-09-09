По словам Александра Харченко, основную часть газодобычи восстановили.

Украина потеряла в 2025 году по меньшей мере 500 миллионов кубометров газа собственной добычи из-за российских атак. Об этом на брифинге заявил энергетический эксперт Александр Харченко.

"Мы потеряли не менее 500 миллионов кубометров газа собственной добычи из-за этих атак. Потому что нужно было восстанавливать оборудование, восстанавливать его. Необходимое оборудование часто сразу недоступно, его нужно ждать", - отметил эксперт.

Он отметил, что эти потери не критичны для Украины, а накопление "голубого топлива" на зиму происходит в плановом режиме. Эксперт добавил, что основную часть газодобычи восстановили.

Видео дня

Кроме того, по словам Харченко, сейчас НАК "Нафтогаз Украины" занимается вопросом защиты газовой инфраструктуры от вражеских дроновых атак.

"Однако построить защиту второго уровня - это проект, который занимает больше года в любом случае...", - подчеркнул эксперт.

Атаки РФ на газовую инфраструктуру Украины - последние новости

Россия продолжает систематически атаковать газовую инфраструктуру Украины. 22 июля председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил о массированной дроновую атаку по украинской газовой инфраструктуре.

Из-за атак РФ Украина была вынуждена увеличить импорт "голубого топлива". В частности, была начата закупка газа из Азербайджана. 6 августа стало известно об ударе по компрессорной станции Оператора ГТС, которая использовалась для транспортировки газа из Азербайджана.

27 августа стало известно об очередном массированном ударе по объектам ГТС и энергетической инфраструктуры. В результате атаки более 100 тысяч домохозяйств остались без света.

Вас также могут заинтересовать новости: