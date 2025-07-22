По данным председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого ликвидация последствий атаки продолжается.

Россия осуществила массированную дроновую атаку на газовую инфраструктуру Украины, сообщил на свои странице в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Десятки дронов по объектам Группы Нафтогаз. Есть разрушения... Это очередной массированный обстрел инфраструктуры газодобычи. Такие атаки происходят регулярно. Никакого военного значения эти объекты не несут", - отметил он.

По словам Корецкого, Россия стремится сорвать подготовку к отопительному сезону и создать проблемы с газоснабжением для украинцев во время холодов. Руководитель "Нафтогаза" также проинформировал, что продолжается ликвидация последствий, и добавил, что на месте прилетов работают команды специалистов.

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Объекты "Нафтогаза" не впервые в текущем году становятся объектами атак врага. 28 марта стало известно об атаке на газодобывающие мощности группы. В апреле тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина потеряла почти 50% газодобычи из-за атак РФ.

Хватит ли Украине газа

Из-за ударов России по газодобывающей инфраструктуре Украина была вынуждена увеличить импорт газа. В июне тогдашний министр энергетики Герман Галущенко заявлял о заключении контрактов на поставку 3 миллиардов кубометров газа.

Как сообщали аналитики Expro, в украинских хранилищах по состоянию на 17 июля хранилось 9 миллиардов кубометров, однако эти запасы наименьшие по меньшей мере за последние 12 лет.

Как отмечал энергетический эксперт Геннадий Рябцев, для успешного прохождения отопительного сезона в украинских газохранилищах должно быть не менее 13,5 миллиардов кубометров "голубого топлива".

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