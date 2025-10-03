Работа ряда объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена.

В ночь на 3 октября российские захватчики нанесли очередной массированный удар по нескольким областям Украины, повреждена энергетическая инфраструктура и жилые дома.

Обновлено 10.40. По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 3 октября основным направлением удара оккупантов были объекты энергетического сектора в Харьковской и Полтавской областях. Кроме того, от атак РФ пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.

В общем россияне применили 416 средств воздушного нападения: 381 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск; 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23; 21 крылатую ракету Искандер-К; 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Силам обороны Украины удалось сбить/подавлить 320 воздушных целей: 303 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 12 крылатых ракет Искандер-К и 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Обновлено 11.00. Также об атаке на энергетическую инфраструктуру "Нафтогаз" дронами и ракетами сообщили в ДТЭК. Там отметили, что из-за атаки российских окупантов работа ряда объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена.

В частности оккупанты нанесли удар беспилотниками по Днепропетровской области. По словам главы ОВА Сергея Лысака, в областном центре из-за атаки произошли пожары. В Днепровском районе повреждены 4 частных дома.

"В Шахтерской громаде Синельниковского района изуродована пятиэтажка. В ней выбиты окна. В Межевской, по которой россияне попали утром, загорелся дом местных. Неспокойно также было на Никопольщине. По Марганецкой громаде противник ударил fpv-дроном, бил и из тяжелой артиллерии. Последствия выясняем", - сказал Лысак.

Он добавил, что во всех случаях пострадавших не было. Также он сообщил, что в целом в течение ночи Силы обороны Украины уничтожили 13 вражеских беспилотников.

Еще одной целью российской атаки стала Полтавщина. Как сообщила секретарь городского совета ПолтавыЕкатерина Ямщикова, оккупанты нанесли массированный удар по городу и области. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

"К ликвидации последствий задействованы все необходимые службы и подразделения городского совета. Продолжаем фиксировать последствия. По состоянию на сейчас в медицинские учреждения обращений не было", - сообщила Ямщикова.

Также она добавила, что на фоне российской атаки некоторые школы в Полтаве перешли на формат онлайн-обучения. Кроме того, удар по Полтавщине подтвердил и глава Полтавской ОГА Владимир Когут, добавив, что в результате атаки пострадавших нет.

"Этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку Полтавщины с применением ракет и БпЛА. Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение", - добавил Когут.

Кроме того, россияне в ночь на 3 октября пытались атаковать Черкасскую область. Как сообщил начальник ОВА Игорь Табурец, в области за ночь Силы обороны Украины сбили 14 вражеских объектов.

"Чистым небом обязаны нашим защитникам. До самого утра Черкасская область была на тревоге. Враг снова наносил комбинированные удары по нашей стране. Прошло без травмированных. По предварительным данным, вреда от обломков тоже нет", - написал Когут.

О работе ПВО в Николаевской области сообщил начальник местной ОВА Виталий Ким. Он отметил, что за ночь в области сбили или подавили два БпЛА типа Shahed/беспилотников-имитаторов.

"В результате боевой работы и падения обломков в Баштанском районе возник пожар, повреждена хозяйственная постройка. Пострадавших нет", - сказал он.

Также об обстреле россиян сообщил глава Шосткинской громады Сумской областиНиколай Нога. По его словам, из-за атаки оккупантов в городе Шостка и всех населенных пунктах громады нет электроэнергии.

"Российский агрессор ночью нанес авиационный удар по территории Шосткинской городской территориальной общины. Поврежден объект инфраструктуры в Воронежском старостинском округе. Работают аварийно-восстановительные бригады! Убытки и потери уточняются!", - добавил он.

