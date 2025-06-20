Украина планирует до конца года закачать в газохранилища не менее 4,6 миллиарда кубометров импортного газа.

Из-за российских ударов по объектам газодобычи, Украина будет вынуждена увеличить импорт "голубого топлива". Об этом во время часа вопросов к правительству, трансляцию которого введет нардеп Ярослав Железняк, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"По хранилищам ситуация очень сложная, действительно сложная... Безусловно в этом году будем импортировать гораздо больше газа", - сообщил глава энергетического ведомства.

Впрочем глава Минэнерго добавил, что сейчас заключены контракты на поставку почти 3 миллиардов кубометров газа, "которые подтверждены финансово". Он заверил, что риска дефицита газа в Украине нет, и украинцы не замерзнут.

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"Газом мы будем обеспечены обязательно в необходимом объеме, в том числе и для генерации электроэнергии, если потребуется увеличивать генерацию на газу", - отметил министр

Запасы газа в Украине - главные новости

По состоянию на 6 июня 2025 года запасы газа в газохранилищах превысили 7 миллиардов кубометров - минимальный объем накопленного "голубого топлива" за 11 лет.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев высказал мнение, что для прохождения отопительного сезона Украина должна как минимум накопить в газохранилищах 13,5 миллиардов кубометров газа.

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