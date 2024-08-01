С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК 41 раз поднимали теплоэлектростанции "с нуля" после массированных обстрелов.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

"Энергетиков часто спрашивают, когда все восстановим после обстрелов и почему это нельзя делать быстрее. Но если вспомнить, то мы это уже делали... 41 раз. Ровно столько раз с февраля 2022 года энергетики ТЭС ДТЭК Энерго поднимали станции "с нуля" и восстанавливали их работу после обстрелов", - написал он.

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Салеев пояснил, что станция "на нуле" - это когда ТЭС полностью аварийно выключается из сети. То есть, не производит электроэнергию и не отпускает ее в энергосистему. По его словам, "поднять" оборудование и восстановить генерацию электростанции в сеть в каждом отдельном случае - это чрезвычайно тяжелая работа.

"Каждый раз это все приходится делать, несмотря на многочисленные разрушения и другие последствия обстрелов, которые, поверьте, колоссальные. Потому что более 180 атак, которые пережили теплоэлектростанции компании с начала полномасштабного вторжения, бесследно пройти не могут. Особенно "болезненными" были атаки последних месяцев. Имеем 90% поврежденных или разрушенных мощностей, огромные дыры в крышах и стенах станций", - отметил он.

Салеев добавил, что сейчас энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденное оборудование, а их главная задача - восстановить максимум возможного до начала отопительного сезона и продолжать делать это в течение всей зимы.

"Но после таких масштабных разрушений значительную часть работ по восстановлению придется делать и в 2025 году, и впоследствии. Потому что полноценное восстановление - это работа на годы", - подчеркнул он.

Ранее в ДТЭК Рината Ахметова сообщали, что в целом в этом году компания планирует вложить в ремонты и восстановление поврежденных от обстрелов теплоэлектростанций около 3,9 млрд грн, что соответствует прошлогодним вложениям.