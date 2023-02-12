В МАГАТЭ сообщили, что гендиректор Рафаэль Мариано Гросси провел переговоры с российской стороной о возможностях внедрения "зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции".

Мощности двух украинских атомных электростанций (АЭС) были уменьшены в качестве мер предосторожности из-за российской бомбежки.

Об этом сообщило МАГАТЭ. "Две из трех действующих украинских АЭС - Ровенская и Южноукраинская - в качестве меры предосторожности снизили выдачу электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Из-из нестабильности электросети в результате обстрела также остановился один из блоков хмельницкого реактора", - отмечается в сообщении МАГАТЭ.

Эти действия подтвердили миссии поддержки МАГАТЭ, которые находятся на украинских атомных станциях. Кроме того, они подтвердили, что системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС работали должным образом.

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В МАГАТЭ сообщили, что на днях генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси провел поговорил с российской стороной в Москве о возможностях внедрения "зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции где запланирована ротация группы экспертов МАГАТЭ", которая была отложена из-за усиления обстрелов.

В МАГАТЭ отметили, что продолжают организовывать и координировать поставки оборудования для помощи Украине в обеспечении ядерной безопасности.

Массированный ракетный удар РФ 10 февраля

Утром 10 февраля в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. РФ подняла в воздух авиацию, а в море вышли российские корабли - носители ракет "Калибр".

Известно, что российские захватчики нанесли удара по критической инфраструктуре.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля РФ выпустила 71 крылатую ракету Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), А также до 35 ракет комплекса С-300. Залужный добавил, что удары ракетами комплекса С-300 был нанесен из районов Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмака.

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