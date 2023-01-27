В Энергодаре российские оккупанты планируют восстановительные работы на Запорожской атомной электростанции с целью подачи питания для транзита электроэнергии в Россию, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Россия продолжает грабить. По имеющейся информации, в Энергодаре с 2 февраля враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 КВт с целью планирования восстановительных работ и подачи питания для транзита электроэнергии с Запорожской АЭС в Россию", - говорится в сообщении.
Ситуация на Запорожской АЭС - что известно
4 марта 2022 года российские захватчики взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию. Также оккупанты захватили город-спутник АЭС Энергодар. С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.
В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин издал "указ" о переходе Запорожской АЭС под юрисдикцию страны-оккупанта.
7 октября появилсь информация о том, что россияне угрожают персоналу ЗАЭС мобилизацией в случае отказа сотрудничать с "Росатом".
С 28 ноября 2022 года российские оккупанты не пускают на территорию АЭС работников станции, которые отказались подписывать контракты с "Росатомом".
30 ноября 2022 года Россия назначила нового "директора" оккупированной ЗАЭС.
1 декабря 2022 года заместитель главного инженера ЗАЭС перешел на сторону России.
7 января 2023 года Генштаб соообщил о том, что оккупанты заставили 3 тысячи работников ЗАЭС получить паспорта РФ.
13 января 2023 года стало известно о том, что оккупанты срочно ищут персонал для работы на ЗАЭС.