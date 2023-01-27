Враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания с целью планирования восстановительных работ и подачи питания.

В Энергодаре российские оккупанты планируют восстановительные работы на Запорожской атомной электростанции с целью подачи питания для транзита электроэнергии в Россию, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Россия продолжает грабить. По имеющейся информации, в Энергодаре с 2 февраля враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 КВт с целью планирования восстановительных работ и подачи питания для транзита электроэнергии с Запорожской АЭС в Россию", - говорится в сообщении.

Ситуация на Запорожской АЭС - что известно

4 марта 2022 года российские захватчики взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию. Также оккупанты захватили город-спутник АЭС Энергодар. С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.

Видео дня

В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин издал "указ" о переходе Запорожской АЭС под юрисдикцию страны-оккупанта.

7 октября появилсь информация о том, что россияне угрожают персоналу ЗАЭС мобилизацией в случае отказа сотрудничать с "Росатом".

С 28 ноября 2022 года российские оккупанты не пускают на территорию АЭС работников станции, которые отказались подписывать контракты с "Росатомом".

30 ноября 2022 года Россия назначила нового "директора" оккупированной ЗАЭС.

1 декабря 2022 года заместитель главного инженера ЗАЭС перешел на сторону России.

7 января 2023 года Генштаб соообщил о том, что оккупанты заставили 3 тысячи работников ЗАЭС получить паспорта РФ.

13 января 2023 года стало известно о том, что оккупанты срочно ищут персонал для работы на ЗАЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: