Сегодня в городе могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами.

Российские захватчики нанесли удар по критической инфраструктуре в Харькове. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

"Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова", — заявил городской голова. Он отметил, что сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами.

Обновлено 11:09. По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, произошедшего около 10:30 утра в Харьковском районе, ранения получили 7 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Данные уточняются, заявил глава Харьковской ОВА Синегубов.

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Напомним, утром 10 февраля в Украине объявлена воздушная тревога. РФ подняла в воздух авиацию, а в море вышли российские корабли – носители ракет "Калибр".

Россия атаковала Харьков и область в 4 утра 10.02.2023

В 4:00 утра были нанесены удары по Харькову и области. Тогда мэр Игорь Терехов заявил о том, что враг целится в объекты критической инфраструктуры.

"Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация пока уточняется", - написал он.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Харькове и области было зафиксировано около 10 взрывов.

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