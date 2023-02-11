Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 10 февраля запретила эксплуатацию четырех энергоблоков Запорожской АЭС. Она сейчас оккупирована россиянами и не может соответствовать требованиям ядерной безопасности.
Как сообщает Госатомрегулирование, распоряжение касается ограничения эксплуатации энергоблоков № 3, 4, 5, 6 ЗАЭС из-за невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности.
"Поэтому эксплуатация указанных ядерных установок на энергетических уровнях мощности является запрещенной", - говорится в сообщении.
Как отмечает регулятор, промышленная площадка АЭС подвергается периодическим обстрелам, которые привели к повреждениям, в частности, воздушных линий связи с энергетической системой Украины. Кроме того, размещение российских военных в производственных помещения атомной электростанции делает невозможным их использование по назначению. Российская оккупация также не дает возможности для "Энергоатома" поставлять на ЗАЭС оборудование.
"Эти факты свидетельствуют о нарушении фундаментальных принципов обеспечения безопасности атомных станций как реализации стратегии глубокоэшелонированной защиты, обеспечения культуры безопасности, ответственности эксплуатирующей организации", - говорится в сообщении.
Госатом добавляет, что захват Россией АЭС привел к нарушению норм, правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности. В частности, не обеспечивается функционирование системы физической защиты ядерной установки.
Напомним, эксплуатация блоков №1 и 2 Запорожской АЭС была запрещена еще в августе 2022 года.
Захват Россией Запорожской АЭС - что известно
Как сообщал УНИАН, российские оккупационные группировки захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года.
По инициативе СБУ, в феврале 2023 года СНБО ввел санкции против 200 российских компаний, которые пытаются эксплуатировать Запорожскую АЭС. В СБУ есть доказательства, которые свидетельствуют, что сотрудники "Росатома" и сопутствующих компаний корпорации взяли на себя контроль над технологическими и управленческими процессами на ЗАЭС; способствуют подключению электростанции к российской энергетической системы.
Украина также призвала Евросоюз лишить Россию привилегий и прав в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и закрыть проекты, которые ведет "Росатом" по всему миру.
В январе этого года президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что ЗАЭС вследствие российской оккупации постепенно приходит в упадок. Если захватчиков оттуда не прогнать, станция может больше не заработать. По последней оценке, россияне нанесли ЗАЭС более 40 млрд грн убытков.
Позже стало известно, что в Энергодаре российские оккупанты планируют восстановительные работы на Запорожской атомной электростанции с целью подачи питания для транзита электроэнергии в Россию.