Вследствие оккупации российскими военными на ЗАЭС не обеспечивается функционирование системы физической защиты ядерной установки.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 10 февраля запретила эксплуатацию четырех энергоблоков Запорожской АЭС. Она сейчас оккупирована россиянами и не может соответствовать требованиям ядерной безопасности.

Как сообщает Госатомрегулирование, распоряжение касается ограничения эксплуатации энергоблоков № 3, 4, 5, 6 ЗАЭС из-за невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности.

"Поэтому эксплуатация указанных ядерных установок на энергетических уровнях мощности является запрещенной", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как отмечает регулятор, промышленная площадка АЭС подвергается периодическим обстрелам, которые привели к повреждениям, в частности, воздушных линий связи с энергетической системой Украины. Кроме того, размещение российских военных в производственных помещения атомной электростанции делает невозможным их использование по назначению. Российская оккупация также не дает возможности для "Энергоатома" поставлять на ЗАЭС оборудование.

"Эти факты свидетельствуют о нарушении фундаментальных принципов обеспечения безопасности атомных станций как реализации стратегии глубокоэшелонированной защиты, обеспечения культуры безопасности, ответственности эксплуатирующей организации", - говорится в сообщении.

Госатом добавляет, что захват Россией АЭС привел к нарушению норм, правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности. В частности, не обеспечивается функционирование системы физической защиты ядерной установки.

Напомним, эксплуатация блоков №1 и 2 Запорожской АЭС была запрещена еще в августе 2022 года.

Захват Россией Запорожской АЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные группировки захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года.

По инициативе СБУ, в феврале 2023 года СНБО ввел санкции против 200 российских компаний, которые пытаются эксплуатировать Запорожскую АЭС. В СБУ есть доказательства, которые свидетельствуют, что сотрудники "Росатома" и сопутствующих компаний корпорации взяли на себя контроль над технологическими и управленческими процессами на ЗАЭС; способствуют подключению электростанции к российской энергетической системы.

Украина также призвала Евросоюз лишить Россию привилегий и прав в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и закрыть проекты, которые ведет "Росатом" по всему миру.

В январе этого года президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что ЗАЭС вследствие российской оккупации постепенно приходит в упадок. Если захватчиков оттуда не прогнать, станция может больше не заработать. По последней оценке, россияне нанесли ЗАЭС более 40 млрд грн убытков.

Позже стало известно, что в Энергодаре российские оккупанты планируют восстановительные работы на Запорожской атомной электростанции с целью подачи питания для транзита электроэнергии в Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: