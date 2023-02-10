На этот шаг энергетики пошли из-за нестабильности в электросети, вызванной обстрелами,

Две из трех атомных электростанций снизили производство электроэнергии в качестве превентивной меры из-за обстрелов России один из энергоблоков Хмельницкой АЭС остановили.

Как сообщили в МАГАТЭ, украинский регулятор проинформировал организацию о том, что две из трех действующих украинских АЭС - Ровенская и Южноукраинская - снизили производство электроэнергии в качестве меры пресечения из-за возобновления обстрелов энергетической инфраструктуры страны.

"Нестабильность в электросети, вызванная обстрелами, также привела к остановке одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС. Эти события были подтверждены миссиями поддержки и помощи МАГАТЭ, которые находятся на станции, и которые также подтвердили, что все системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС работают должным образом", - говорится в заявлении.

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Массированный ракетный удар РФ 10 февраля

В ночь на 10 февраля Россия выпустила по Украине иранские дроны из оккупированных районов Запорожской области. Зафиксировано удар по Хмельницкой области. С 4:00 утра оккупанты начали терроризировать Украину ракетами.

С 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля враг совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.

По данным Министерства энергетики Украины, во время сегодняшнего массированного удара оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, в многих регионах применены аварийные отключения. Повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК пострадали энергетики.

Всего украинские защитники уничтожили 61 крылатую ракету врага из 71 и 5 дронов-камикадзе из 7, которые применили оккупанты.

Премьер Шмигаль сообщил, что из-за российских ракетных и Дроновых атак и оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три-четверти мощностей теплоэлектростанций.

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