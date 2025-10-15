Скидка на самую популярную российскую нефть установила 5-месячный рекорд.

Экспорт нефтепродуктов из Российской Федерации в первой декаде октября продолжил падение, обновив антирекорд как минимум с начала 2022 года, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что за первые десять дней октября РФ отправляла морем в среднем 1,88 миллиона баррелей нефтепродуктов, что стало самым низким показателем минимум с начала 2022 года.

Снижение экспорта нефтепродуктов - следствие результативных ударов украинских дронов по российским НПЗ.

Падение экспорта нефтепродуктов из России продолжается с сентября. По итогам первого месяца осени он упал до самого низкого уровня с 2020 года из-за тех же ударов украинских дронов, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.

Как отмечается в отчете, в сентябре Россия отправляла ежедневно на внешние рынки 2,4 миллиона баррелей нефтепродуктов, что на 170 тысяч баррелей меньше, чем в августе - преимущественно за счет сокращения поставок газойля и мазута.

"Постоянные атаки на российскую энергетическую инфраструктуру привели к сокращению переработки российской нефти примерно на 500 000 баррелей в сутки, что привело к дефициту топлива на внутреннем рынке и снижению экспорта продуктов", - говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Рекордное снижение экспорта нефтепродуктов ударило и по экспортной выручке российских нефтяников, несмотря на рост экспорта сырого "черного золота".

"200-миллионный рост доходов от экспорта сырой нефти был более чем компенсирован падением экспорта нефтепродуктов на 440 миллионов долларов", - отмечают в издании.

Кроме этого, по данным агентства, в начале октября дисконт к североморскому эталону Brent российской нефти марки Urals превысил 13 долларов за баррель, что является наибольшим показателем с мая. То есть, стоимость российского сырья в октябре, исходя из котировок нефти марки Brent, по данным портала Іnvesting, падала ниже 50 долларов за баррель.

Причиной рекордных скидок на российское сырье, эксперты называют переизбыток "черного золота".

Удары Украины по российским НПЗ - последние новости

Украина продолжает систематически атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Так, 11 октября дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины устроили "хлопок" на нефтеперерабатывающем заводе "Башнафта-УНПЗ". Он расположен в городе Уфа (республика Башкортостан), в 1400 километрах от Украины.

В ночь на 4 октября был результативно атакован Киришский НПЗ в Ленинградской области - один из крупнейших в РФ.

Атаки вывели из строя беспрецедентный объем нефтепереработки в России, и на ремонт этих предприятий могут уйти месяцы. Серьезность последствий украинских атак на НПЗ подтверждают и эксперты Международного энергетического агентства. Они считают, что российские НПЗ смогут нормализовать свою работу после украинских атак не раньше середины 2026 года.

