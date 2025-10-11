Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане.

Утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины устроили "бавовну" на нефтеперерабатывающем заводе "Башнафта-УНПЗ". Он расположен в городе Уфа (республика Башкортостан), в 1400 километрах от Украины.

Как сообщили УНИАН источники в спецслужбе, Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров РФ и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами вооруженные силы врага.

Видео дня

По словам собеседника, после взрывов на территории "Башнафта-УНПЗ" туда начала ехать пожарная техника, а над самим заводом поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, после удара беспилотников ЦСО "А" СБУ возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

"Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане - в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины", - сообщил информированный источник в СБУ.

Удары по другим НПЗ врага

Как сообщал УНИАН, 18 сентября дальнобойные дроны СБУ устроили громкий "хлопок" на ООО "Газпром Нефтехим Салават". Дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 - сердце завода. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, после чего ее уже можно превращать в бензин, дизель, керосин и мазут.

24 сентября дроны СБУ также поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром Нефтехим - Салават". В результате нескольких попаданий беспилотников ЦСО "А" СБУ на территории завода возник пожар: в воздух поднимается огромный столб черного дыма.

Вас также могут заинтересовать новости: