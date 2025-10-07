В этом году украинские дроны поразили более трети основных НПЗ России.

Активизация атак украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) стала причиной сокращения переработки нефти в России. Это привело к резкому росту экспорта российской нефти.

Как сообщает Bloomberg, с начала августа 2025 года было совершено по меньшей мере 28 атак по российским НПЗ, тогда как за первые семь месяцев этого года был нанесен 21 удар. В последнее время внутреннее производство топлива в стране-агрессоре упало, а продажа нефти по морю выросла на аналогичную величину.

При этом возросла обеспокоенность относительно поставок топлива в самой России. Кроме того, несмотря на резкий рост экспорта необработанной нефти, ключевые порты РФ приближаются к потолку в перевозках.

В этом году украинские дроны поразили более трети основных НПЗ России. Однако это не оказало серьезного влияния на общий объем переработки нефти в стране-агрессоре, поскольку не все дроны достигают цели. Те же, что до нее долетают, не всегда поражают именно перерабатывающие установки. Кроме того, враг работает над восстановлением пораженных объектов.

"Порты, которые, вероятнее всего, будут обрабатывать перенаправленную нефть – Приморск и Усть-Луга на Балтийском море и Новороссийск на Черном море – либо работают на грани своих исторических максимумов, либо в течение всего года пытаются увеличить объемы перевозок на фоне атак Украины на насосные станции", – говорится в материале.

Данные аналитической компании OilX свидетельствуют, что за октябрь нефтеперерабатывающие заводы в России планируют перерабатывать 4,86 млн баррелей нефти в день. Такие цифры на 484 000 баррелей в день меньше, чем объемы в июле.

"Хотя в этот период часто наблюдается снижение, нынешний спад был больше, чем обычно. Данные по отслеживанию танкеров показывают, что экспортные потоки выросли на 435 000 баррелей в день в сопоставимый период. Это больше, чем обычно для этого времени года", – констатируют авторы.

В России частично остановил работу один из крупнейших НПЗ России – "Киришинефтеоргсинтез". После атаки дронов 4 октября была остановлена самая производительная установка перегонки нефти. Ее мощность составляет 40% от общей мощности завода.

Reuters писало, что на фоне топливного кризиса, который возник в России из-за подобных атак, Беларусь в четыре раза увеличила экспорт топлива в РФ. Кроме того, Москва ограничила экспорт бензина и дизельного топлива.

