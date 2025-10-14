Переработка нефти в РФ будет составлять менее 5 млн баррелей в день до июня следующего года.

Удары украинских дронов будут сдерживать объемы переработки нефти в России как минимум до середины 2026 года.

Об этом со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА) сообщает Bloomberg.

"Ранее мы предполагали нормализацию работы нефтеперерабатывающих заводов ближе к концу года, но теперь закладываем более осторожный прогноз", - говорят специалисты МЭА.

Сейчас Международное энергетическое агентство прогнозирует, что объемы переработки в России составят чуть менее 5 млн баррелей в день до июня 2026 года, а затем они восстановятся до уровня около 5,4 млн баррелей. Прогноз могут пересмотреть по мере поступления новых данных. По мнению специалистов, масштабная кампания дроновых ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам уже сократила переработку нефти в РФ ориентировочно на 500 000 баррелей в день.

Российское правительство засекретило большинство энергетических данных, в частности объемы работы НПЗ и производство автомобильного топлива, что затрудняет точную оценку ущерба, нанесенного украинскими атаками.

Эксперты сходятся в одном - Россия оказалась в крайне сложной ситуации. По данным Службы внешней разведки Украины, до конца года Кремль будет зависеть от импорта топлива на уровне до 60%. Причина кроется не только в войне, но и в общей деградации российской энергетической модели.

"Проблема быстро выходит за пределы топливного сектора. Рост цен на бензин подталкивает вверх стоимость перевозок, что напрямую влияет на цены потребительских товаров. В сочетании с повышением НДС это создает риск резкого ускорения инфляции", - отмечают в разведке.

На фоне сокращения переработки Москва в сентябре увеличила экспорт сырой нефти до 5,1 млн баррелей в день - это максимум с мая 2023 года. В то же время общие доходы от нефтяного экспорта упали до 13,4 млрд долларов, что связано с падением экспорта нефтепродуктов.

Удары Украины по российским НПЗ - последние новости

Эксперты подсчитали, что с начала августа Украина нанесла не менее 28 ударов по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам. Напомним, на прошлой неделе дроны поразили российский НПЗ в 1400 км от границы с Украиной.

Украинские атаки привели к тому, что Владимир Путин был вынужден существенно ослабить правила предоставления топливных субсидий для российских НПЗ. Согласно новому указу, нефтеперерабатывающие заводы могут сохранить право на субсидии даже в случае, если рыночные оптовые цены на бензин и дизельное топливо значительно превысят установленные российским правительством "пороговые цены".

