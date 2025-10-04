Второй по мощности НПЗ России получил значительные повреждения.

К атаке на мощный российский НПЗ в Ленинградской области привлекли местных повстанцев. На заводе поражено оборудование для переработки нефти. Об этом сообщило Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в Facebook.

Сообщается, что в ночь на 4 октября Силы специальных операций во взаимодействии с российским повстанческим движением "Черная искра" поразили нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез". ССО и представители "Черной искры" координировали свои действия при планировании операции.

В результате были повреждены установки ЛАБ-ЛАБС (установка по производству линейных алкилбензолов и линейных алкилароматических сульфонатов) и ЭЛОУ-АВТ-6 (установка по удалению воды, соли и первичной обработки нефти). В Силах специальных операций отметили, что это критическое для врага предприятие поражено уже третий раз в 2025 году.

Видео дня

Что известно об ударе по НПЗ в городе Кириши

Как писал УНИАН, в ночь на 4 октября нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" был поражен беспилотниками. Власти региона сообщили о сбитии семи БПЛА. Местные слышали и видели по меньшей мере четыре попадания в завод. На территории промышленной зоны возник пожар.

"Киришинефтеоргсинтез" - это одно из крупнейших и критических предприятий врага. Он может перерабатывать до 20,1 млн тонн нефти в год. Там производят бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.

