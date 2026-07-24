Россия направила военные корабли для сопровождения танкеров 'теневого флота', – BI

По словам чиновника, сопровождение танкеров чрезмерно перегрузило возможности России по обеспечению судов.

Российские военные корабли выполняют задачи по сопровождению торговых танкеров в водах Европы, что еще больше нагружает надводный флот страны и усугубляет и без того "серьезную" проблему с формированием боевых сил, сообщил военный представитель НАТО Business Insider.

Издание отмечает, что Военно-морские силы России сталкиваются с целым комплексом различных вызовов, в частности с проблемами снабжения, технического обслуживания и общей боеготовности флота.

"Украина нанесла удары по ряду российских военных кораблей в Черном море, а Москва больше не располагает тем значительным военным присутствием, которым когда-то обладала в стратегическом порту в Сирии", – говорится в статье.

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Представитель НАТО сообщил, что миссии сопровождения осложняют положение России. Чиновник отметил, что за последний год военно-морские силы стран-союзниц провели досмотр примерно десятка судов, связанных с так называемым российским "теневым флотом" – совокупностью сотен судов, используемых для перевозки нефти и обхода санкций в отношении экспорта энергоносителей из России.

Он добавил, что Россия направила военные корабли для сопровождения танкеров "теневого флота" через Ла-Манш, в Балтийское море и вокруг Африки, что привело к чрезмерному растяжению её надводного флота. Добавляется, что некоторые корабли были развернуты за пределами своих обычных районов операций.

По словам этого чиновника, сопровождение танкеров чрезмерно нагрузило возможности России по обеспечению кораблей, вынудив военные корабли пополнять запасы или получать поддержку в море от ремонтных судов, а не от специализированных заправщиков.

Он назвал эти маневры очень опасными, поскольку корабли, не предназначенные специально для этой задачи, могут находиться на расстоянии всего нескольких футов друг от друга.

Чиновник отметил, что впервые за много лет в Средиземном море нет российских военных кораблей, что свидетельствует о трудностях, с которыми сталкивается Москва.

В публикации указывается, что в порту Александрия в Египте находится лишь один коммерческий земснаряд под российским флагом.

Пресс-секретарь Объединенного морского командования НАТО, лейтенант-коммандер ВМС США Тим Пьетрак сообщил изданию, что командование "продолжает наблюдать тенденцию, при которой корабли ВМС России сопровождают торговые суда" вокруг Европы, в частности в Средиземном, Балтийском и Северном морях.

По его мнению, "операции по сопровождению отнимают у ВМС России ценные дни пребывания в море" и "ограничивают их способность формировать военно-морские силы для выполнения других задач".

"Я также хотел бы отметить, что ни в одном районе вокруг евроатлантического региона, где действуют ВМС России, союзники не ведут пристального наблюдения за их деятельностью", – добавил он.

Издание подчеркивает, что Военно-морские силы России исторически находились в затруднительном положении из-за ограничений в сферах судостроения, модернизации, передислокации и технического обслуживания, а также из-за чрезмерной оперативной нагрузки.

Однако неудачи последних лет еще больше усилили давление на надводный флот.

Отмечается, что с 2022 года Украина использует морские дроны и противокорабельные ракеты для повреждения или уничтожения десятков российских военных кораблей и судов в Чёрном море – это инновационная кампания, которая вынудила Москву передислоцировать значительную часть своего флота в другие районы региона.

Более того, в конце 2024 года, после того как сирийские повстанцы свергли правительство Асада, Россия лишилась возможности поддерживать мощное военно-морское присутствие в порту Тартус на средиземноморском побережье страны.

В прошлом году западные чиновники сообщили Business Insider, что эти инциденты создали значительную нагрузку на ВМФ России. Последняя оценка НАТО свидетельствует о том, что за последние месяцы ситуация ухудшилась.

В то же время издание сообщило, что Россия уже давно отдаёт приоритет своим подводным лодкам, а не надводным боевым кораблям. Она может похвастаться одним из крупнейших в мире подводных флотов, насчитывающим, по оценкам, 64 действующих подводных лодки.

"Западные военные чиновники все чаще обращают внимание на присутствие российских подводных лодок в Арктике и Северной Атлантике, а НАТО расширяет своё присутствие на Крайнем Севере, чтобы эффективнее отслеживать эти суда", – добавляется в публикации.

"Теневой флот" России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что анализ спутниковых снимков и выводы трех независимых экспертов, по данным Reuters, указывают на то, что судно Caroline Bezengi, находящееся под санкциями и перевозящее российскую нефть, стало причиной утечки в природоохранной морской зоне у побережья Омана. По данным судового трекинга, танкер Caroline Bezengi погрузил российскую нефть в Новороссийске. Предполагаемый разлив нефти охватил воды бухты к юго-западу от острова Аль-Киблия. Спутниковые снимки, сделанные 2–13 июля, свидетельствуют, что загрязнение выглядит как серебристо-серое пятно.

Также мы писали, что украинские атаки разрушили часть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, что сократило внутреннюю переработку примерно на 40%. По этой причине Россия начала закупать топливо в Индии. Согласно данным аналитической компании Kpler, танкер с 42 000 тонн бензина, произведенного на индийском нефтеперерабатывающем заводе в Вадинаре, должен прибыть в воскресенье в "Белое море", то есть на нефтяной терминал на севере России. По данным Kpler, более 90% нефти, переработанной на заводе "Вадинар" в 2026 году, поступило из России.

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