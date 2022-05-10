Кабмин предложил на время войны ввести мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду, газ и его распределение.

Кабинет министров принял законопроекты, которые предлагают ввести на период военного времени и 6 месяцев после его завершения мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство подаст в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают мораторий на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения. Тарифы на газ и его распределение, а также на тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не ко времени", - сказал он.

По его словам, в законопроектах также будут определены компенсаторные механизмы, которые позволят удерживать надлежащий уровень инфраструктуры и ее восстановление.

Как добавил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, принятые правительством законопроекты предлагают установить запрет на повышение тарифов на тепловую энергию, на услуги по распределению природного газа, по поставкам тепловой энергии и по поставкам горячей воды для всех категорий потребителей.

"При этом цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась по состоянию на 24.02.2022. Предлагается запретить поставщикам природного газа осуществлять любые действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности. Также законопроектом предлагается установить перечень и механизмы финансирования соответствующих гарантий и компенсаций, направленных на обеспечение устойчивого функционирования рынка природного газа и сферы теплоснабжения в условиях военного положения и послевоенного восстановления", - написал он.

Война и коммунальные тарифы:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

29 апреля 2022 года Кабмин зафиксировал цену на газ для населения и важных предприятий. Так, правительство рекомендовало местным властям не повышать коммунальные тарифы.

5 мая 2022 года стало известно о том, что Межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" разработала и предлагает профильному министерству предложения по внедрению альтернативных антикризисных путей регулирования тепловой отрасли в условиях военного положения.

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