В 2023 году цены повысили несмотря на отсутствие расчетов, в 2024 году - из-за искусственного дефицита "Энергоатома".

Повышение тарифов на электроэнергию для населения в 2023-м (с 1,56 до 2,64 грн/кВт-ч) и 2024-м (с 2,64 до 4,32 грн/кВт-ч) годах было осуществлено без надлежащего экономического обоснования. Об этом говорится в отчете по итогам работы депутатской временной специальной комиссии, который, как сообщает нардеп Ярослав Железняк, Верховная Рада утвердила 272 голосами.

Отмечается, что пересмотр тарифов состоялся с нарушением законов "О рынке электрической энергии" и "О ценах и ценообразовании".

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Парламентарии констатируют, что НКРЭКУ письмом от 12 мая 2023 года № 01-17.2/39-дск без каких-либо расчетов относительно обоснованных расходов и уровня прибыли на производство электрической энергии предложила правительству повысить стоимость электроэнергии для населения с 1,56 до 2,88 грн/кВт-час. После доработки, стоимость тока выросла до 2,64 грн/кВт-ч.

"При этом Регулятором было отмечено, что экономический эффект от такого увеличения цен составит 34 млрд грн (без НДС), что позволит улучшить финансовые показатели ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", - отмечается в отчете.

Не было обоснованным подорожание электроэнергии для населения, по мнению членов ВСК, и в 2024 году. Как отмечается в письме НАЭК "Энергоатом", которое цитируется в отчете, электричество для населения должно было снова подорожать из-за прогнозируемого дефицита средств "Энергоатома".

Зато парламентарии считают, что дефицит сформирован исключительно за счет "искусственных" начислений амортизации и других операционных (нематериальных) расходов. В отчете констатируется:

"Без роста начислений амортизации и других операционных (нематериальных) расходов не существует и "дефицита доходов на покрытие расходов". Таким образом, основания для увеличения цен на электроэнергию для населения "с целью покрытия дефицита" не являются обоснованными".

Отмечается, что благодаря подорожанию электроэнергии для населения в 2023-2024 годах НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" дополнительно получили 88 миллиардов гривен. Из них 78 миллиардов гривен получил "Энергоатом", а 10 миллиардов - "Укргидроэнерго".

При этом "Энергоатом" не предоставил обоснования и плана использования дополнительного дохода.

В то же время парламентарии добавляют, что экономически обоснованная цена на электроэнергию для населения не может соответствовать рыночной, поскольку "рыночность" такой цены зависит от "Энергоатома" и "Укргидроэнерго".

Стоимость электроэнергии для населения

Как известно, правительство с 1 июня 2024 года подняло стоимость электроэнергии для населения до 4,32 грн/кВт-час. При этом была отменена дифференциация тарифов.

До этого правительство длительное время стоимость электричества для населения длительное время была 2,64 грн/кВт-ч, а, еще раньше, - 1,44 грн (при потреблении до 250 киловатт-часов) и 1,68 грн (в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц).

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