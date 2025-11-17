Соглашение увеличит долю американского сжиженного газа в стране с 0,6% до 10%.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии подписали свое первое долгосрочное соглашение с США об импорте 2,2 миллиона тонн сжиженного газа со следующего года.

Это может поспособствовать заключению торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели и существенно увеличить экспорт американского газа в Индию, сообщает Bloomberg. По словам министра нефти Индии Хардипа Пури, соглашение увеличит долю американского сжиженного газа в стране с 0,6% до 10%.

В этом контексте издание отмечает, что потребление сжиженного газа в Индии за последнее десятилетие выросло на 74% благодаря кампании премьер-министра Нарендры Моди, направленной на помощь бедным домохозяйствам в переходе с биомассы на более чистое топливо для приготовления пищи.

Как соглашение между США и Индией связано с пошлинами Трампа

Журналисты называют заключенное соглашение стратегическим шагом, направленным на усиление энергетических связей между Индией и США, поскольку Нью-Дели стремится заключить торговое соглашение с Вашингтоном с целью снижения пошлин на индийские товары, поставляемые на американский рынок.

Пошлины были введены президентом США Дональдом Трампом, "частично в качестве возмездия за индийские закупки российской нефти". Издание отмечает, что под удар попали более половины индийских товаров, экспортируемых на американский рынок, что, по мнению журналистов, может разрушить производственные амбиции Индии.

В публикации акцентируется, что официальные лица в Нью-Дели недавно выразили осторожный оптимизм относительно заключения сделки.

"Индия уже давно рассматривает возможность закупок у США", – заявил журналистам в понедельник федеральный министр торговли Индии Раджеш Агарвал.

Завершение торговой войны между США и Индией

Как сообщал УНИАН, 27 августа вступили в силу увеличенные вдвое пошлины президента США Дональда Трампа на товары из Индии. Повышение пошлин официально объяснили зависимостью Индии от российской нефти, однако оно произошло на фоне провала торговых переговоров между Вашингтоном и Нью-Дели.

Со своей стороны, индийские чиновники заявили, что не будут отказываться от российской нефти.

Вместе с тем, впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация продолжает торговые переговоры с Индией, чтобы устранить имеющиеся барьеры. Нью-Дели 25 сентября заявил о готовности отказаться от закупки российской нефти.

Введение США санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти" ускорило этот процесс, а президент США Дональд Трамп заявил, что Нью-Дели отказался от российского сырья.

