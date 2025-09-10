Президент США изменил тон в отношении Индии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация продолжает торговые переговоры с Индией, чтобы устранить существующие барьеры. Американский лидер проведет беседу с премьер-министром Нарендрой Моди в скором времени.

Агентство Reuters пишет, что Трамп, заметно изменив тон, заявил, что с нетерпением ждет встречи с Моди в "ближайшие недели" и выразил оптимизм по поводу заключения торгового соглашения.

"Я уверен, что для наших двух великих стран не будет никаких трудностей в достижении успешного результата", - написал он в социальных сетях.

Видео дня

Моди в ответ заявил в социальных сетях, что Вашингтон и Дели "близкие друзья и естественные партнеры".

По его словам, представители стран работают над тем, чтобы завершить торговые переговоры в кратчайшие сроки.

"Я также с нетерпением жду встречи с президентом Трампом. Мы будем работать вместе, чтобы обеспечить светлое и процветающее будущее для наших народов", — сказал Моди.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины на американские товары до нуля, добавив, что это предложение прозвучало слишком поздно и Дели должно было это сделать еще несколько лет назад.

Более оптимистичное заявление президента США прозвучало после нескольких месяцев бурных переговоров, которые осложнили отношения между США и Индией.

Главный экономический советник Индии ранее предупредил, что 50%-ые пошлины, введенные Трампом на индийский экспорт в США, могут снизить валовой внутренний продукт Индии в этом году на полпроцента.

Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2024 году объем двусторонней торговли товарами между США и Индией составил 129 млрд долларов, при этом торговый дефицит США составил 45,8 млрд долларов.

Торговая война Индии и США - главные новости

Президент США Дональд Трамп в течение нескольких месяцев говорил, что стороны близки к заключению торгового соглашения, но в итоге удвоил новые пошлины на импорт из Индии до 50%, что вызвало вопросы об отношениях между странами, которые укрепились в последние годы.

Американский лидер ввел более высокие пошлины на Индию после того, как Дели отказался прекратить закупки российской нефти, игнорируя его попытки положить конец войне Москвы в Украине.

Позже газета Financial Times сообщила, что Трамп давит на Европейский союз с целью введения 100%-ных пошлин на импорт из Индии и Китая.

Вас также могут заинтересовать новости: