Индийские чиновники просят США разрешить им покупать подсанкционное сырье.

Индийские чиновники уведомили администрацию президента США Дональда Трампа, что необходимо для значительного сокращения импорта российской нефти. Нью-Дели просит разрешения на закупку "черного золота" у Венесуэлы и Ирана, которые находятся под санкциями, сообщает Bloomberg.

По данным издания, представители Индии во время переговоров с американскими чиновниками в США подчеркнули, что одновременное прекращение поставок из России, Ирана и Венесуэлы - всех основных производителей нефти - может привести к скачку мировых цен.

Журналисты отмечают, что Индия прекратила покупать иранскую нефть еще в 2019 году, а крупнейший частный нефтепереработчик страны Reliance Industries прекратил закупки венесуэльской нефти в этом году из-за ужесточения санкций со стороны США.

Пошлины Трампа в отношении Индии - главные новости

27 августа президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлины на товары из Индии. Свое решение американский лидер объяснил тем, что Нью-Дели закупает российскую нефть. Еще до того торговые переговоры между странами зашли в тупик из-за спорных вопросов, таких как сельское хозяйство.

После угроз Трампа новыми пошлинами индийские нефтеперерабатывающие заводы временно приостановили покупку российского "черного золота".

Позже, несмотря на непубличную ссору между премьером Индии и президентом США и "тупик" в торговых переговорах между Вашингтоном и Нью-Дели, индийские чиновники заявили, что и дальше будут покупать российскую нефть.

Впрочем, 10 сентября американский лидер изменил риторику в отношении Индии. Трамп сообщил, что его администрация продолжит торговые переговоры с Индией. Впоследствии состоялся телефонный разговор между Трампом и Моди.

24 сентября Индия сделала ответный шаг. Министр торговли Индии Пийюш Гойал заговорил об увеличении закупки американской нефти и газа.

