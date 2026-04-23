Снижение прайс-кепов сократило импорт электроэнергии в Украину на 40%, - DiXi Group

После пересмотра прайс-кепов украинский рынок электроэнергии столкнулся с резким падением импорта, что повлияло на баланс системы. Об этом заявил генеральный менеджер по развитию рынков DiXi Group Андрей Урста.

По его словам, после повышения предельных цен в январе импорт электроэнергии рос и достигал пиковых значений с начала полномасштабной войны – до 50 тыс. МВт·ч в сутки. Однако уже после возвращения к более низким прайс-кепам ситуация резко изменилась.

"В первые 13 дней апреля импорт электроэнергии составил 235 900 МВт·ч, или на 40% меньше, чем в последние 13 дней марта", – отметил Урста.

По данным аналитической платформы Energy Map, уже с 1 апреля суточные объемы импорта упали почти вдвое – с около 30 тыс. до 12 тыс. МВт·ч.

В то же время, по словам эксперта, решение Регулятора об изменении прайс-кепов не получило достаточного публичного обоснования.

"НКРЭКП ограничилась довольно общими формулировками о наличии существенных колебаний цен на соответствующих сегментах рынка", – добавил он.

Урста также обратил внимание, что факторы такого решения могут быть более широкими, в частности связанными с макроэкономическими рисками, такими как инфляционное давление, однако без прозрачного объяснения такие шаги усиливают неопределенность на рынке.

Напомним, первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что уровень прайс-кепов на рынке электроэнергии уже влияет на баланс энергосистемы, в частности из-за ограничения экономической целесообразности импорта.

